Dâhiliye Subayı ne demek, TDK'ya göre Dâhiliye Subayı kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Dâhiliye subayı ne demek? Dâhiliye subayı TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi dâhiliye subayı kelimesi. Peki dâhiliye subayı ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre dâhiliye subayı nedir, dâhiliye subayı kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

DÂHİLİYE SUBAYI NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Dâhiliye subayı kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre dâhiliye subayı kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Askerî okul, askerî hastane vb. kuruluşlarda iç yönetimde görevli subay

