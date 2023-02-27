Dai Hirase kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dai Hirase Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dai Hirase adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dai Hirase Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dai Hirase 28 Mart 2001 tarihinde ---, Nagasaki şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 平瀬 大 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dai Hirase Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sagan Tosu futbol takımında oynamaktadır. Sagan Tosu takımına 1 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Dai Hirase'nin Sagan Tosu ile sözleşmesi 31 Ocak 2025 tarihinde bitmektedir.

Dai Hirase Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dai Hirase isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dai Hirase Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dai Hirase futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Nisan 2019 yılında Waseda Univ.

1 Mart 2020 yılında Waseda A-Style

1 Nisan 2020 yılında Waseda Univ.

12 Ağustos 2022 yılında Sagan Tosu

31 Ocak 2023 yılında Waseda Univ.

1 Şubat 2023 yılında Sagan Tosu

Dai Hirase Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dai Hirase şuan Sagan Tosu takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

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