Dai Tsukamoto kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dai Tsukamoto Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dai Tsukamoto adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dai Tsukamoto Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dai Tsukamoto 23 Haziran 2001 tarihinde Izumi, Osaka şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 塚元 大 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dai Tsukamoto Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Dai Tsukamoto, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Gamba Osaka futbol takımında oynamaktadır. Gamba Osaka takımına 1 Şubat 2020 tarihinde katılmıştır. Dai Tsukamoto'nin Gamba Osaka ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Dai Tsukamoto Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dai Tsukamoto isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dai Tsukamoto Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dai Tsukamoto futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2020 yılında Gamba Osaka

1 Şubat 2022 yılında Zweig. Kanazawa

31 Ocak 2023 yılında Gamba Osaka

Dai Tsukamoto Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dai Tsukamoto şuan Gamba Osaka takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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