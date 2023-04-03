Daichi Shinyama kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daichi Shinyama Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Daichi Shinyama kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Daichi Shinyama ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.