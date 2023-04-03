Daichi Shinyama kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daichi Shinyama Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daichi Shinyama adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Daichi Shinyama Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Daichi Shinyama 20 Haziran 2002 tarihinde doğmuştur. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 新山 大地 şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Daichi Shinyama Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Rissho University futbol takımında oynamaktadır. Rissho University takımına - tarihinde katılmıştır. Daichi Shinyama'nin Rissho University ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Daichi Shinyama Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Daichi Shinyama Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Daichi Shinyama şuan Rissho University takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.
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