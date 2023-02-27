Daichi Tagami kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daichi Tagami Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daichi Tagami adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Daichi Tagami Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Daichi Tagami 16 Haziran 1993 tarihinde ---, Chiba şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 田上 大地 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Daichi Tagami Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BRAIN VERSE yapmaktadır. Daichi Tagami, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Albirex Niigata futbol takımında oynamaktadır. Albirex Niigata takımına 1 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Daichi Tagami'nin Albirex Niigata ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Daichi Tagami Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Daichi Tagami isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Daichi Tagami Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Daichi Tagami futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Nisan 2012 yılında RKU

1 Şubat 2016 yılında V-V. Nagasaki

7 Ocak 2019 yılında Kashiwa Reysol

1 Şubat 2020 yılında Albirex Niigata

31 Ocak 2022 yılında Kashiwa Reysol

1 Şubat 2022 yılında Albirex Niigata

Daichi Tagami Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Daichi Tagami şuan Albirex Niigata takımında oynamakta ve 50 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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