Daigo Araki kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daigo Araki Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daigo Araki adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Daigo Araki Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Daigo Araki 17 Şubat 1994 tarihinde ---, Chiba şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 荒木 大吾 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Daigo Araki Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini R4SE yapmaktadır. Daigo Araki, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kyoto Sanga futbol takımında oynamaktadır. Kyoto Sanga takımına 4 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Daigo Araki'nin Kyoto Sanga ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Daigo Araki Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Daigo Araki isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Daigo Araki Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Daigo Araki futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Nisan 2012 yılında Aoyama Gakuin U

1 Şubat 2016 yılında Júbilo Iwata

4 Ocak 2020 yılında Kyoto Sanga

Daigo Araki Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Daigo Araki şuan Kyoto Sanga takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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