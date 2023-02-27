Daigo Nishi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daigo Nishi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daigo Nishi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Daigo Nishi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Daigo Nishi 28 Ağustos 1987 tarihinde Sapporo, Hokkaido şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 西 大伍 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Daigo Nishi Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini HEROE yapmaktadır. Daigo Nishi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hokkaido Consadole Sapporo futbol takımında oynamaktadır. Hokkaido Consadole Sapporo takımına 4 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Daigo Nishi'nin Hokkaido Consadole Sapporo ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Daigo Nishi Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/daigonishi22/

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Daigo Nishi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Daigo Nishi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.65 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Daigo Nishi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Daigo Nishi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2006 yılında C'dole Sapporo

1 Şubat 2010 yılında Albirex Niigata

31 Ocak 2011 yılında C'dole Sapporo

1 Şubat 2011 yılında Kashima Antlers

7 Ocak 2019 yılında Vissel Kobe

9 Ocak 2021 yılında Urawa Reds

4 Şubat 2022 yılında H. C. Sapporo

Daigo Nishi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Daigo Nishi şuan Hokkaido Consadole Sapporo takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Daigo Nishi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Consadole Sapporo Jr Yth (2000-2002), Consadole Sapporo Yth (2003-2005)

Japonya takımında 22 numaralı formasıyla 1 Haziran 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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