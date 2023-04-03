Daigo Takahashi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daigo Takahashi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daigo Takahashi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Daigo Takahashi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Daigo Takahashi 17 Nisan 1999 tarihinde ---, Kagoshima şehrinde doğmuştur. 1,64 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 髙橋 大悟 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Daigo Takahashi Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Daigo Takahashi, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Machida Zelvia futbol takımında oynamaktadır. Machida Zelvia takımına 9 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Daigo Takahashi'nin Machida Zelvia ile sözleşmesi 31 Ocak 2025 tarihinde bitmektedir.

Daigo Takahashi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Daigo Takahashi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Daigo Takahashi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Daigo Takahashi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2018 yılında Shimizu S-Pulse

15 Ağustos 2019 yılında Gir. Kitakyushu

31 Ocak 2022 yılında Shimizu S-Pulse

9 Ocak 2023 yılında Machida Zelvia

Daigo Takahashi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Daigo Takahashi şuan Machida Zelvia takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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