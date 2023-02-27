Daiki Kaneko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daiki Kaneko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daiki Kaneko adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Daiki Kaneko Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Daiki Kaneko 28 Ağustos 1998 tarihinde Setagaya, Tokyo şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 金子 大毅 şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Daiki Kaneko Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Athlete Solution Inc yapmaktadır. Daiki Kaneko, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kyoto Sanga futbol takımında oynamaktadır. Kyoto Sanga takımına 1 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Daiki Kaneko'nin Kyoto Sanga ile sözleşmesi 31 Ocak 2025 tarihinde bitmektedir.

Daiki Kaneko Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Daiki Kaneko isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 650 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Daiki Kaneko Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Daiki Kaneko futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Nisan 2017 yılında Kanagawa Uni

6 Şubat 2018 yılında Shonan Bellmare

9 Ocak 2021 yılında Urawa Reds

1 Şubat 2022 yılında Kyoto Sanga

31 Ocak 2023 yılında Urawa Reds

1 Şubat 2023 yılında Kyoto Sanga

Daiki Kaneko Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Daiki Kaneko şuan Kyoto Sanga takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Oriyama Kita FC, FC Toccano, Funabashi Municipal HS, Kanagawa University

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.