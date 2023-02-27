Daiki Mitsui kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daiki Mitsui Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daiki Mitsui adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Daiki Mitsui Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Daiki Mitsui 27 Mayıs 2001 tarihinde ---, Aichi şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 三井 大輝 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Daiki Mitsui Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Global 11 yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Nagoya Grampus futbol takımında oynamaktadır. Nagoya Grampus takımına 1 Şubat 2020 tarihinde katılmıştır. Daiki Mitsui'nin Nagoya Grampus ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Daiki Mitsui Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Daiki Mitsui isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Daiki Mitsui Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Daiki Mitsui futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2020 yılında Nagoya Grampus

1 Şubat 2022 yılında a. cl. Numazu

31 Ocak 2023 yılında Nagoya Grampus

Daiki Mitsui Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Daiki Mitsui şuan Nagoya Grampus takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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