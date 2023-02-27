Daiki Miya kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daiki Miya Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daiki Miya adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Daiki Miya Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Daiki Miya 1 Nisan 1996 tarihinde Toyonaka, Osaka şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 宮 大樹 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Daiki Miya Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PlayersFirst yapmaktadır. Daiki Miya, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Avispa Fukuoka futbol takımında oynamaktadır. Avispa Fukuoka takımına 9 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Daiki Miya'nin Avispa Fukuoka ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Daiki Miya Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/miya040115

http://www.instagram.com/miya.daiki/

Daiki Miya Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Daiki Miya isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Daiki Miya Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Daiki Miya futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

12 Haziran 2017 yılında Vissel Kobe

31 Ocak 2018 yılında Biwako Seikei

1 Şubat 2018 yılında Vissel Kobe

6 Ağustos 2019 yılında Mito HollyHock

31 Ocak 2020 yılında Vissel Kobe

1 Şubat 2020 yılında Sagan Tosu

9 Ocak 2021 yılında Avispa Fukuoka

Daiki Miya Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Daiki Miya şuan Avispa Fukuoka takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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