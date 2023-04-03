Daiki Miyagawa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daiki Miyagawa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daiki Miyagawa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Daiki Miyagawa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Daiki Miyagawa 24 Mart 2006 tarihinde doğmuştur. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 宮川 大輝 şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Daiki Miyagawa Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Gamba Osaka U18 futbol takımında oynamaktadır. Gamba Osaka U18 takımına - tarihinde katılmıştır. Daiki Miyagawa'nin Gamba Osaka U18 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Daiki Miyagawa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Daiki Miyagawa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Daiki Miyagawa şuan Gamba Osaka U18 takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.