Daiki Sato kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daiki Sato Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daiki Sato adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Daiki Sato Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Daiki Sato 23 Nisan 1999 tarihinde Ebetsu, Hokkaido şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 佐藤 大樹 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Daiki Sato Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sarcle Co. Ltd. yapmaktadır. Daiki Sato, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Machida Zelvia futbol takımında oynamaktadır. Machida Zelvia takımına 1 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Daiki Sato'nin Machida Zelvia ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Daiki Sato Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Daiki Sato isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Daiki Sato Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Daiki Sato futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Nisan 2018 yılında Hosei Univ.

30 Nisan 2021 yılında Machida Zelvia

31 Ocak 2022 yılında Hosei Univ.

1 Şubat 2022 yılında Machida Zelvia

Daiki Sato Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Daiki Sato şuan Machida Zelvia takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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