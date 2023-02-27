Daiki Suga kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daiki Suga Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daiki Suga adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Daiki Suga Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Daiki Suga 10 Eylül 1998 tarihinde Otaru, Hokkaido şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 菅 大輝 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Daiki Suga Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini JAPAN SPORTS PROMOTION Co.,LTD. yapmaktadır. Daiki Suga, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hokkaido Consadole Sapporo futbol takımında oynamaktadır. Hokkaido Consadole Sapporo takımına 1 Şubat 2017 tarihinde katılmıştır. Daiki Suga'nin Hokkaido Consadole Sapporo ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Daiki Suga Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/suga910dai

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Daiki Suga Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Daiki Suga isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.30 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Daiki Suga Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Daiki Suga futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2017 yılında H. C. Sapporo

Daiki Suga Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Daiki Suga şuan Hokkaido Consadole Sapporo takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Daiki Suga Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Japonya takımında 2 numaralı formasıyla 14 Aralık 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 1 gol atmıştır.

Japonya U23 takımında 4 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Japonya A21 takımında 18 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Japonya U18 takımında 13 numaralı formasıyla 3 Ocak 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Japonya U17 takımında 7 numaralı formasıyla 21 Ocak 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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