Daiki Sugioka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daiki Sugioka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daiki Sugioka adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Daiki Sugioka Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Daiki Sugioka 8 Eylül 1998 tarihinde Adachi, Tokyo şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 杉岡 大暉 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Daiki Sugioka Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Daiki Sugioka, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Shonan Bellmare futbol takımında oynamaktadır. Shonan Bellmare takımına 1 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Daiki Sugioka'nin Shonan Bellmare ile sözleşmesi 31 Ocak 2023 tarihinde bitmektedir.

Daiki Sugioka Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Daiki Sugioka isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 650 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Daiki Sugioka Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Daiki Sugioka futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2017 yılında Shonan Bellmare

4 Ocak 2020 yılında Kashima Antlers

10 Ağustos 2021 yılında Shonan Bellmare

31 Ocak 2023 yılında Kashima Antlers

1 Şubat 2023 yılında Shonan Bellmare

Daiki Sugioka Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Daiki Sugioka şuan Shonan Bellmare takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Daiki Sugioka Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Register FC, FC Tokyo Jr Yth (2011–2013), Funabashi HS (2014–2017)

Japonya takımında 13 numaralı formasıyla 18 Haziran 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Japonya U23 takımında 5 numaralı formasıyla 14 Ağustos 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

Japonya A21 takımında 5 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 0 gol atmıştır.

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