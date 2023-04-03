Daiki Tanaka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daiki Tanaka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daiki Tanaka adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Daiki Tanaka Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Daiki Tanaka 26 Şubat 2002 tarihinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 田中 大生 şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Daiki Tanaka Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Toin University of Yokohama futbol takımında oynamaktadır. Toin University of Yokohama takımına 1 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Daiki Tanaka'nin Toin University of Yokohama ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Daiki Tanaka Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Daiki Tanaka futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Şubat 2022 yılında Toin Univ.
Daiki Tanaka Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Daiki Tanaka şuan Toin University of Yokohama takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.
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