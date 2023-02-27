Daiki Tomii kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daiki Tomii Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daiki Tomii adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Daiki Tomii Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Daiki Tomii 27 Ağustos 1989 tarihinde ---, Saitama şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 富居 大樹 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Daiki Tomii Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Daiki Tomii, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Shonan Bellmare futbol takımında oynamaktadır. Shonan Bellmare takımına 6 Ocak 2018 tarihinde katılmıştır. Daiki Tomii'nin Shonan Bellmare ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Daiki Tomii Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Daiki Tomii isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Daiki Tomii Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Daiki Tomii futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Nisan 2008 yılında Kulüpsüz

1 Nisan 2009 yılında Tokyo Int Univ.

1 Şubat 2013 yılında Thespaku. Gunma

6 Ocak 2016 yılında Monte. Yamagata

6 Ocak 2018 yılında Shonan Bellmare

Daiki Tomii Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Daiki Tomii şuan Shonan Bellmare takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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