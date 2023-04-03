Daiki Yamanaka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daiki Yamanaka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daiki Yamanaka adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Daiki Yamanaka Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Daiki Yamanaka {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 山中 大輝 şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Daiki Yamanaka Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Kawasaki Frontale U18 futbol takımında oynamaktadır. Kawasaki Frontale U18 takımına - tarihinde katılmıştır. Daiki Yamanaka'nin Kawasaki Frontale U18 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Daiki Yamanaka Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Daiki Yamanaka Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Daiki Yamanaka şuan Kawasaki Frontale U18 takımında oynamakta ve 34 numaralı formayı giymektedir.
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