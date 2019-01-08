Daikin dondurucu ve soğutucu üreticisi AHT’yi satın aldı 

Daikin Industries, ticari soğutucu ve dondurucu üretimiyle tanınan Avusturyalı AHT Group'u 881 milyon euroya satın aldı.

Avrupa'daki süpermarketlere ve büyük mağazalara klimalar ve soğutucular tedarik etmenin yanı sıra konteyner gemilerinde kullanılan cihazlar ve gıda saklama depoları için klima gibi ürünlerin satışını da gerçekleştiren Daikin, Europe N.V. üzerinden gerçekleşen satın almanın gerekli tüm prosedürler yerine getirildikten sonra Ocak 2019'da tamamlanması öngörülüyor.

Daikin tarafından satın alınan Avrupa ticari soğutma pazarının lideri AHT Group, gıda perakendecilerine yönelik ticari soğutucu ve dondurucular geliştirerek bunların üretimini ve satışını gerçekleştiriyor.

Bu satın almayla birlikte Daikin, AHT dolaplarını kendi geniş ürün yelpazesine, hizmetlerine ve klima ve soğutma cihazlarına dayanan çözümlerine dahil etmiş oldu.

Daikin'in Avrupa'daki ticari temellerini güçlendirmesi, ABD'deki gücünü artırması ve hem popülasyon hem ekonomik kalkınma açısından önemli gelişmeler kaydeden Asya'da soğutma ticaretini tam ölçekli olarak teşvik etmesi bekleniyor.

Soğutucu ve dondurucu ticareti, özellikle gelişmekte olan ülkelerde gıdaların saklanması ve gıda atıklarının azaltılması ile ilgili dünya genelinde mevcut kritik zorlukların aşılmasına katkıda bulunduğundan yüksek öneme sahip bir sosyal olgu olarak da karşımıza çıkıyor.

Daikin, geniş bir skalada müşterileriyle buluşturduğu ürünlerine ek olarak sunduğu çözümleri, uzaktan kontrol ve takip, arıza tahmini ve birden fazla mağazanın yönetimi gibi optimum kontrol argümanlarını da kapsayacak şekilde genişletmeyi planlıyor.

Böylece klima, ısıtma ve merkezi sistemlere ek olarak gıda üretimdeki tüm soğuk zinciri kapsayacak toplam sistemler de sunabilir hale geliyor.

DHA