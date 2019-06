Daikin Türkiye CEO’su Önder: “Daikin, Türkiye’de 8 yılda 10 kat büyüdü”

MERSİN (İHA) – Daikin Türkiye CEO'su Hasan Önder, firmanın 2011'de Türkiye'ye çok hızlı bir giriş yaptığını ve 8 yılda cirolarının 200 milyon TL'den 2 milyar 100 milyon TL'ye yükseldiğini söyledi. Firmanın Türkiye'de sermaye artırımı kararı aldığını da belirten Önder, "950 milyon TL nakit olarak Türkiye'ye girdi. 2020'de Hendek'te 5 fabrikaya bir fabrika daha ekleyeceğiz" dedi.

İklimlendirme sektörünün önde gelen firmalarından Daikin, Türkiye'deki büyümesini sürdürüyor. Bir taraftan sermaye artırımı ile yeni yatırımlara yönelen firma, ihracatını sürekli artırmasının yanı sıra ülke genelindeki bayi ve satış noktaları ağını da genişletiyor. Bu çerçevede Mersin'de de merkez Yenişehir ilçesinde Sefa İklimlendirme'nin ana mağaza ve şube açılışları gerçekleştirildi. Açılışa Daikin Türkiye CEO'su Hasan Önder de katıldı.

"Sermaye artırımı ile 950 milyon TL nakit Türkiye'ye girdi"

Kurdele keserek açılışı yapan Önder, İHA muhabirine yatırımları, ihracatı ve yeni projelerini anlattı. Daikin'in 2011 Temmuz ayında Türkiye'ye girdiğini anımsatan Önder, "Çok hızlı bir giriş oldu. Ciromuz 200 milyon TL civarındaydı, şu an 2 milyar 100 milyon liraya yükseldi. 8 yılda yaklaşık 10 kat büyüdü. Bu, bir yabancı şirket için iyi bir giriştir. Bu da arkasından yeni yatırımları getirir. Şu an ülkede inkar edilemeyecek bir kriz var, inkar edilemeyecek bir darboğazdayız ama aşılır inşallah. Her ne kadar kriz olsa da Daikin, Türkiye'de sermaye artırımı kararı aldı. Mevcut sermayesinin üzerine 950 milyon TL ekledi. Çok ciddi bir yatırımdır bu. Bu para şu an nakit olarak Türkiye'ye girdi. Bu parayı biz yeni yatırımlarda kullanacağız" diye konuştu.

"2020'de 5 fabrikaya bir fabrika daha ekleyeceğiz"

Önder, Türkiye genelinde 500'ün üzerinde satış noktaları, 170 civarında da Daikin bayileri olduğunu söyledi. Adapazarı Hendek'te bulunan merkezlerinde 200 bin metrekare alanda 5 fabrika ile faaliyet gösterdiklerini dile getiren Önder, "Japonya'dan gelen sermayenin bir bölümüyle 2020 yılında Hendek'te yeni bir yatırım gerçekleştireceğiz. Bu yatırım, yaklaşık 100 milyon dolar civarında olacak ve 5 fabrikaya bir fabrika daha ekleyeceğiz. Bu, en az 600 mühendisimize daha istihdam demektir" ifadelerini kullandı.

"İhracatta yüzde 50'yi yakaladık"

İhracat rakamlarına ilişkin de bilgi veren Önder, ilk yıllarda ihracatlarının yüzde 30 seviyelerinde olduğunu kaydederek, şunları söyledi:

"Şu an yüzde 50'yi yakaladık. Yaklaşık 2 milyar 100 milyon lira ciromuzun 1 milyar 60 milyon lirası ihracat ve ağırlıkla Avrupa'ya gidiyor. Yani 2019'da 1 milyar 60 milyon lira civarında ihracatımız olacak. Anlaşmaları yaptık, siparişlerini aldık."

Kadınlara yönelik hayata geçirdikleri iki projeleri bulunduğunu belirten Önder, "Kadınlar bizim için özel. Ekonominin canlanabilmesi için kadınların istihdama katılması lazım. Bu kapsamda ciddi çaba sarf ediyoruz. Biz sıfır sermayeli bir Sakura projesi başlatmıştık. Üniversite mezunu kızlarımıza hiç parası olmasa dahi bayi açıyorduk, biz karşılıyorduk, aynı zamanda onları eğitiyorduk. Aynı zamanda şu an "Kadın Teknisyen" projesi başlattık. Çünkü bazen erkek yerine kadın teknisyen isteyenler oluyor. Biz de "kadın her şeyi yapar" dedik ve bu projeyi başlattık. Şu an arızaya da gidiyorlar, tamirat da yapıyorlar, montaj da yapıyorlar. 30'a yakın kadın teknisyenimiz var, 100'ün üzerine çıkarmayı hedefliyoruz. Her ilden almaya çalışıyoruz, artıracağız" dedi.

