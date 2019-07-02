Daire başkanı intihar etti

DENİZLİ Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Bilal Arslan (38), tabancayla başına ateş ederek intihar etti.

Olay, saat 20.00 sıralarında Pamukkale ilçesi Bağbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Denizli Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Daire Başkanı 4 çocuk babası Bilal Arslan 4038 Sokak'ta oturduğu apartman dairesinde, iddiaya göre bir süredir ayrı yaşadığı eşiyle bilinmeyen nedenle tartışma yaşadı. Tartışmanın ardından Arslan, eşinin gözü önünde tabancayla başına ateş ederek intihar etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Arslan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Savcının incelemesinin ardından Arslan'ın cesedi, otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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DHA