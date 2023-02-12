Daire Oconnor kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daire Oconnor Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Daire Oconnor kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Daire Oconnor ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Daire Oconnor kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daire Oconnor Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Daire Oconnor

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daire Oconnor adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Daire Oconnor Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Daire Oconnor 15 Nisan 1997 tarihinde Arklow, Wicklow şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Aslen İrlanda uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Daire O'Conchubhair şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Daire Oconnor Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Quorum Sports Advisors yapmaktadır. Daire Oconnor, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ayr United FC futbol takımında oynamaktadır. Ayr United FC takımına 28 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Daire Oconnor'nin Ayr United FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Daire Oconnorboyu ve yaşı kaç

Daire Oconnor Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Daire Oconnor isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Daire Oconnor Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Daire Oconnor futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında UCD

1 Ocak 2019 yılında Cork City

20 Ekim 2020 yılında Cliftonville

28 Temmuz 2021 yılında Ayr United

Daire Oconnor kimdir

Daire Oconnor Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Daire Oconnor şuan Ayr United FC takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Arklow Town FC

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Daire Oconnor nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
Son Haberler
Cameron Blues kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cameron Blues Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Cameron Blues kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cameron Blues Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Grant Gillespie kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Grant Gillespie Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Grant Gillespie kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Grant Gillespie Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Polis çevik kuvvet ekipleri çocuklarla top oynayarak moral verdi!
Polis çevik kuvvet ekipleri çocuklarla top oynayarak moral verdi!
Robbie Crawford kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Robbie Crawford Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Robbie Crawford kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Robbie Crawford Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu: Tüm ulusal spor organizasyonları durduruldu
Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu: Tüm ulusal spor organizasyonları durduruldu
Fenerbahçe - Konyaspor maçı ertelendi mi? Fenerbahçe - Konyaspor maçı neden ertelendi ?
Fenerbahçe - Konyaspor maçı ertelendi mi? Fenerbahçe - Konyaspor maçı neden ertelendi ?
Çok Okunanlar
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Depremde 11 yakınını kaybetmişti! AK Partili Hüseyin Yayman'ın sözleri içimize oturdu: "Ağlamamak elde değil gözyaşlarımızın pınarları kurudu"
Depremde 11 yakınını kaybetmişti! AK Partili Hüseyin Yayman'ın sözleri içimize oturdu: "Ağlamamak elde değil gözyaşlarımızın pınarları kurudu"
Enkaz altındaki kızının elinin bir an olsun bırakmamıştı! Acılı baba Mesut Hançer konuştu: "Evlat gittiği zaman ciğer, kalp, can hepsi gidiyormuş"
Enkaz altındaki kızının elinin bir an olsun bırakmamıştı! Acılı baba Mesut Hançer konuştu: "Evlat gittiği zaman ciğer, kalp, can hepsi gidiyormuş"
Türkiye'nin en kritik konuları! Bakan Bozdağ'dan yağma olayları ve müteahhitler hakkında açıklama
Türkiye'nin en kritik konuları! Bakan Bozdağ'dan yağma olayları ve müteahhitler hakkında açıklama
Fenerbahçe- Konyaspor maçı hava muhalefeti nedeniyle ertelendi!
Fenerbahçe- Konyaspor maçı hava muhalefeti nedeniyle ertelendi!
Trabzonspor taraftarlarından çirkin davranışlar! Metroda sigara içtiler, ücret ödemeden turnikeden geçtiler
Trabzonspor taraftarlarından çirkin davranışlar! Metroda sigara içtiler, ücret ödemeden turnikeden geçtiler
Rıdvan Dilmen gündeme getirmişti! Ahmet Ercanlar şike yaptığı öne sürülen hakemlerin ismini açıkladı
Rıdvan Dilmen gündeme getirmişti! Ahmet Ercanlar şike yaptığı öne sürülen hakemlerin ismini açıkladı
Yorumlananlar
Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler: "Babam enkaz altında, ondan geriye kalan araba anahtarı"
Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler: "Babam enkaz altında, ondan geriye kalan araba anahtarı"
Canlı yayın açıp Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler! Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler!
Canlı yayın açıp Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler! Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler!
Kılıçdaroğlu, deprem felaketinde siyaset yaptı: "Bürokratlar çalışmak istiyorlar, ama önlerine engeller konuyor"
Kılıçdaroğlu, deprem felaketinde siyaset yaptı: "Bürokratlar çalışmak istiyorlar, ama önlerine engeller konuyor"
Hatay Büyükşehir Belediye başkanı hangi partiden? Lütfü Savaş kimdir? Kaç yaşında? Nereli?
Hatay Büyükşehir Belediye başkanı hangi partiden? Lütfü Savaş kimdir? Kaç yaşında? Nereli?