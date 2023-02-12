Daire Oconnor kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daire Oconnor Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daire Oconnor adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Daire Oconnor Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Daire Oconnor 15 Nisan 1997 tarihinde Arklow, Wicklow şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Aslen İrlanda uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Daire O'Conchubhair şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Daire Oconnor Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Quorum Sports Advisors yapmaktadır. Daire Oconnor, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ayr United FC futbol takımında oynamaktadır. Ayr United FC takımına 28 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Daire Oconnor'nin Ayr United FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Daire Oconnor Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Daire Oconnor isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Daire Oconnor Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Daire Oconnor futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında UCD

1 Ocak 2019 yılında Cork City

20 Ekim 2020 yılında Cliftonville

28 Temmuz 2021 yılında Ayr United

Daire Oconnor Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Daire Oconnor şuan Ayr United FC takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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