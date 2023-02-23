Daisuke Yokota kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daisuke Yokota Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daisuke Yokota adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Daisuke Yokota Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Daisuke Yokota 15 Haziran 2000 tarihinde Itabashi-ku, Tokyo şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 横田 大祐 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Daisuke Yokota Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Daisuke Yokota, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Górnik Zabrze futbol takımında oynamaktadır. Górnik Zabrze takımına 9 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Daisuke Yokota'nin Górnik Zabrze ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Daisuke Yokota Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Daisuke Yokota isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Daisuke Yokota Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Daisuke Yokota futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Nisan 2018 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2018 yılında FSV Frankf. U19

1 Temmuz 2019 yılında CZ Jena II

1 Temmuz 2020 yılında Kulüpsüz

24 Ocak 2021 yılında Valmiera

9 Şubat 2023 yılında Górnik Zabrze

Daisuke Yokota Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Daisuke Yokota şuan Górnik Zabrze takımında oynamakta ve 41 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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