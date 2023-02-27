Daiya Maekawa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daiya Maekawa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daiya Maekawa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Daiya Maekawa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Daiya Maekawa 8 Eylül 1994 tarihinde Kobe, Hyogo şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 前川 黛也 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Daiya Maekawa Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PlayersFirst yapmaktadır. Daiya Maekawa, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Vissel Kobe futbol takımında oynamaktadır. Vissel Kobe takımına 4 Şubat 2017 tarihinde katılmıştır. Daiya Maekawa'nin Vissel Kobe ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Daiya Maekawa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Daiya Maekawa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Daiya Maekawa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Daiya Maekawa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Nisan 2013 yılında Kansai Univ.

4 Şubat 2017 yılında Vissel Kobe

Daiya Maekawa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Daiya Maekawa şuan Vissel Kobe takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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