Daiya Tono kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daiya Tono Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daiya Tono adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Daiya Tono Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Daiya Tono 14 Mart 1999 tarihinde Fujieda, Shizuoka şehrinde doğmuştur. 1,65 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 遠野 大弥 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Daiya Tono Forvet - Forvet Arkası mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini UDN SPORTS yapmaktadır. Daiya Tono, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kawasaki Frontale futbol takımında oynamaktadır. Kawasaki Frontale takımına 4 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Daiya Tono'nin Kawasaki Frontale ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Daiya Tono Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Daiya Tono isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Daiya Tono Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Daiya Tono futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2017 yılında Honda FC

4 Ocak 2020 yılında Kawasaki Front.

1 Şubat 2020 yılında Avispa Fukuoka

31 Ocak 2021 yılında Kawasaki Front.

Daiya Tono Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Daiya Tono şuan Kawasaki Frontale takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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