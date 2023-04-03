Daiya Tono kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daiya Tono Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Daiya Tono kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Daiya Tono ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Daiya Tono kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daiya Tono Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daiya Tono adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Daiya Tono Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Daiya Tono 14 Mart 1999 tarihinde Fujieda, Shizuoka şehrinde doğmuştur. 1,65 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 遠野 大弥 şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Daiya Tono Forvet - Forvet Arkası mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini UDN SPORTS yapmaktadır. Daiya Tono, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kawasaki Frontale futbol takımında oynamaktadır. Kawasaki Frontale takımına 4 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Daiya Tono'nin Kawasaki Frontale ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Daiya Tonoboyu ve yaşı kaç

Daiya Tono Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Daiya Tono isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

Daiya Tono Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Daiya Tono futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2017 yılında Honda FC

4 Ocak 2020 yılında Kawasaki Front.

1 Şubat 2020 yılında Avispa Fukuoka

31 Ocak 2021 yılında Kawasaki Front.

Daiya Tono kimdir

Daiya Tono Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Daiya Tono şuan Kawasaki Frontale takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Fujieda Meisei HS (–2016)

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Daiya Tono nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
O takımlar belli oldu! Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek final maçları yarın başlıyor
O takımlar belli oldu! Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek final maçları yarın başlıyor
Galatasaray’dan Lale Orta’ya istifa çağrısı, "Bir kulüp için değil, herkes için adalet!
Galatasaray’dan Lale Orta’ya istifa çağrısı, "Bir kulüp için değil, herkes için adalet!
Beşiktaş, Kadıköy'de 10 kişi kaldığı maçta Fenerbahçe'yi 4-2 yenerek tarih yazdı
Beşiktaş, Kadıköy'de 10 kişi kaldığı maçta Fenerbahçe'yi 4-2 yenerek tarih yazdı
Maç esnasında yönetici, hakeme kafa attı! Maç ertelendi!
Maç esnasında yönetici, hakeme kafa attı! Maç ertelendi!
Son Haberler
David Talalyan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Talalyan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
David Talalyan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Talalyan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Güntan isminin anlamı nedir, Güntan ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Güntan isminin anlamı nedir, Güntan ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Garnik Minasyan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Garnik Minasyan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Garnik Minasyan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Garnik Minasyan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Dzhambulat Dulaev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dzhambulat Dulaev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Dzhambulat Dulaev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dzhambulat Dulaev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Max Verstappen Avustralya Grand Prix'in tozunu attı! Birincilik zirvesine tırmandı!
Max Verstappen Avustralya Grand Prix'in tozunu attı! Birincilik zirvesine tırmandı!
10 kişi kalmasına rağmen Pendikspor'u 4-2 yenen Samsunspor şampiyonluk havasına girdi
10 kişi kalmasına rağmen Pendikspor'u 4-2 yenen Samsunspor şampiyonluk havasına girdi
Pendikspor, 1O kişi kalan rakibi Samsunspor'a yenilmekten kurtulamadı
Pendikspor, 1O kişi kalan rakibi Samsunspor'a yenilmekten kurtulamadı
Çok Okunanlar
Rusya'da 6.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Rusya'da 6.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Kongo Cumhuriyeti'nde yeni bir toprak kayması! Çok sayıda kişi hayatını kaybetti!
Kongo Cumhuriyeti'nde yeni bir toprak kayması! Çok sayıda kişi hayatını kaybetti!
AFAD Duyurdu! 6 il daha deprem bölgesi ilan edildi!
AFAD Duyurdu! 6 il daha deprem bölgesi ilan edildi!
Bel fıtığı ameliyatı olan kadına yanlış kan verildiği iddia edildi! Kadın hayatını kaybetti!
Bel fıtığı ameliyatı olan kadına yanlış kan verildiği iddia edildi! Kadın hayatını kaybetti!
Fransa Futbol Federasyonu Müslüman futbolcuların oruç açmaları için ara verilmesini yasakladı!
Fransa Futbol Federasyonu Müslüman futbolcuların oruç açmaları için ara verilmesini yasakladı!
Spor Toto 1. Lig'de lider Samsun spor yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak karşılaşmada yarın Pendikspor'u misafir edecek
Spor Toto 1. Lig'de lider Samsun spor yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak karşılaşmada yarın Pendikspor'u misafir edecek
Depremzede güreşçi Havva Duran, doğup büyüdüğü Hatay için mücadele edecek
Depremzede güreşçi Havva Duran, doğup büyüdüğü Hatay için mücadele edecek
Yorumlananlar
Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz ile skandal paylaşım yapmıştı! Çalıştığı kurum bakın neresi çıktı!
Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz ile skandal paylaşım yapmıştı! Çalıştığı kurum bakın neresi çıktı!
Terörist PKK elebaşı Sabrı Ok, “Birçok devlet ve yabancı güç ateşkes yapmamızı istedi ve yaptık"
Terörist PKK elebaşı Sabrı Ok, “Birçok devlet ve yabancı güç ateşkes yapmamızı istedi ve yaptık"
Kılıçdaroğlu İnce ile görüştü: Hoş Geldin, güle güle!
Kılıçdaroğlu İnce ile görüştü: Hoş Geldin, güle güle!
Trafikte bunu yapan sürücüler 2.686 TL ceza ödüyor! Aman dikkat! Trafik memurları uyarıyor
Trafikte bunu yapan sürücüler 2.686 TL ceza ödüyor! Aman dikkat! Trafik memurları uyarıyor