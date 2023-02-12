Daizen Maeda kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daizen Maeda Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daizen Maeda adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Daizen Maeda Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Daizen Maeda 20 Ekim 1997 tarihinde Taishi, Osaka şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Aslen Japonya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı 前田 大然 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Daizen Maeda Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini JEB ENTERTAINMENT Co.,Ltd. yapmaktadır. Daizen Maeda, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Celtic Glasgow futbol takımında oynamaktadır. Celtic Glasgow takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Daizen Maeda'nin Celtic Glasgow ile sözleşmesi 31 Mayıs 2026 tarihinde bitmektedir.

Daizen Maeda Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/M_daizen_1020

http://www.instagram.com/m_daizen0827/

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Daizen Maeda Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Daizen Maeda isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 5.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 5.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Daizen Maeda Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Daizen Maeda futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2016 yılında Matsumoto Yama.

1 Şubat 2017 yılında Mito HollyHock

31 Ocak 2018 yılında Matsumoto Yama.

21 Temmuz 2019 yılında Marítimo

30 Haziran 2020 yılında Matsumoto Yama.

3 Ağu 2020 yılında Yokohama F. M.

31 Ocak 2021 yılında Matsumoto Yama.

1 Şubat 2021 yılında Yokohama F. M.

1 Ocak 2022 yılında Celtic

30 Haziran 2022 yılında Yokohama F. M.

1 Temmuz 2022 yılında Celtic

Daizen Maeda Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Daizen Maeda şuan Celtic Glasgow takımında oynamakta ve 38 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Daizen Maeda Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Yamanashi Gakuin HS (-2015)

Japonya takımında 25 numaralı formasıyla 18 Haziran 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 2 gol atmıştır.

Japonya U23 takımında 9 numaralı formasıyla 14 Ağu 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 1 gol atmıştır.

Japonya A21 takımında 18 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 3 gol atmıştır.

Japonya Olimpiyat takımında 9 numaralı formasıyla 25 Temmuz 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 1 gol atmıştır.

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