Dajan Ponjevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dajan Ponjevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dajan Ponjevic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dajan Ponjevic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dajan Ponjevic 10 Şubat 1989 tarihinde Jajce şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Sırbistan,Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Dajan Ponjević şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dajan Ponjevic Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Dajan Ponjevic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Radnicki 1923 Kragujevac futbol takımında oynamaktadır. FK Radnicki 1923 Kragujevac takımına 15 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Dajan Ponjevic'nin FK Radnicki 1923 Kragujevac ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Dajan Ponjevic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dajan Ponjevic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dajan Ponjevic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dajan Ponjevic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında Vozdovac

1 Temmuz 2011 yılında Modrica Maxima

1 Temmuz 2012 yılında Leotar Trebinje

18 Ocak 2013 yılında Zvijezda G.

26 Temmuz 2013 yılında Proleter

1 Temmuz 2014 yılında Kulüpsüz

20 Ekim 2014 yılında Marsonia 1909

1 Ocak 2015 yılında Backa

1 Temmuz 2015 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2016 yılında FK Odzaci

1 Temmuz 2017 yılında CSK Celarevo

1 Şubat 2018 yılında FK TSC

12 Şubat 2021 yılında FK Turon

21 Şubat 2022 yılında Graficar

15 Eylül 2022 yılında Radnicki 1923

Dajan Ponjevic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dajan Ponjevic şuan FK Radnicki 1923 Kragujevac takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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