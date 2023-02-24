Dajan Shehi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dajan Shehi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dajan Shehi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dajan Shehi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dajan Shehi 19 Mart 1997 tarihinde Elbasan şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Arnavutluk uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dajan Shehi Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AMASolution yapmaktadır. Dajan Shehi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KF Vllaznia futbol takımında oynamaktadır. KF Vllaznia takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Dajan Shehi'nin KF Vllaznia ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Dajan Shehi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dajan Shehi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dajan Shehi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dajan Shehi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Elbasani U19

14 Eylül 2015 yılında KF Teuta U19

1 Temmuz 2016 yılında KF Teuta

31 Ocak 2017 yılında KS Besa

30 Haziran 2017 yılında KF Teuta

19 Şubat 2018 yılında Hajduk Split II

30 Haziran 2018 yılında KF Teuta

15 Temmuz 2018 yılında KS Kastrioti

30 Haziran 2019 yılında KF Teuta

1 Temmuz 2019 yılında KF Vllaznia

1 Temmuz 2021 yılında FK Partizani

26 Ocak 2022 yılında KF Skënderbeu

1 Temmuz 2022 yılında KF Vllaznia

Dajan Shehi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dajan Shehi şuan KF Vllaznia takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

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