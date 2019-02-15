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  3. DAKA desteğiyle Hakkari İl Özel İdaresi personeline Netcad eğitimi

DAKA desteğiyle Hakkari İl Özel İdaresi personeline Netcad eğitimi

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) eğitmeni tarafından Hakkari İl Özel İdaresi teknik personeline 6 gün süren Netcad eğitimi verildi.

DAKA desteğiyle Hakkari İl Özel İdaresi personeline Netcad eğitimi

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) eğitmeni tarafından Hakkari İl Özel İdaresi teknik personeline 6 gün süren Netcad eğitimi verildi.

DAKA 2018 yılı Teknik Destek Programı kapsamında Hakkari İl Özel İdaresi teknik personeline 5-11 Şubat 2019 tarihlerinde Netcad eğitimi verildi. Eğitmen Murat Kızılpınar tarafından verilen eğitimde Netcad ana modülü, yol, atık su ve imar planı modülleri ele alındı. 6 gün, 48 saat olarak verilen eğitimden harita mühendisleri ve harita teknikerleri başta olmak üzere 20 teknik personel faydalandı.

DAKA desteğiyle Hakkari İl Özel İdaresi personeline Netcad eğitimi

DAKA desteğiyle Hakkari İl Özel İdaresi personeline Netcad eğitimi

Kaynak: İHA

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