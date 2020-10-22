Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı resmi sitesinde yer alan bilgiye göre 2020 yılında T.C. Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) Bitlis, Hakkari, Muş ve Van illerinde çalıştırmak üzere personel alım ilanı yayımlandı. Buna göre DAKA tarafından uzman ve denetçi kadroları için alımların gerçekleştirilecek. Başvurular 23 Ekim'de başlıyor. Peki DAKA personel alımı 2020 başvuruları ne zaman ve nasıl yapılır? Başvuru şartları neler?

DAKA PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN VE NASIL YAPILIR?

Başvurular, 23 Ekim 2020 – 09 Kasım 2020 tarihleri arasında ajanssinavbasvuru.sanayi.gov.tr internet adresinde bulunan Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı Sınav Başvuru bağlantısından yapılacaktır. Başvurular, yukarıda belirtilen internet adresi üzerinden “Başvuru Formu” eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulmak suretiyle elektronik ortamda yapılacaktır. Adayların, yukarıda belirtilen sınav giriş şartlarını ve tercih nedenlerini kanıtlayıcı bilgi ve belgeleri elektronik ortamda taratıp başvuru formunun ilgili bölümlerine eklemeleri zorunludur. Sadece elektronik ortamda yapılan başvurular geçerli olup ilanda belirtilen şartlara uygun olmayan başvurular ile elden, eposta, posta veya diğer elektronik ortamlar yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecek.

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

a) Türk vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) Affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,

ç) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak,



d) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,



e) Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmişse muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

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