DAKA, sosyal girişimcilik eğitimlerinin ilki Van’da tamamlandı

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) tarafından Van, Bitlis, Hakkari ve Muş illerindeki sosyal girişimci adayı gençlere yönelik olarak planlanan sosyal girişimcilik eğitimlerinin ilki Van'da tamamlandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda Van, Bitlis, Hakkari ve Muş illerinden oluşan TRB2 Bölgesinde faaliyet gösteren DAKA'nın Sosyal Girişimcilik Programı (SOGİP) kapsamında başlatılan, sosyal girişimcilik ile ilgili farkındalığı artırmak, 4 ildeki sosyal girişimcilik ekosistemini güçlendirmek ve toplumsal kalkınmaya katkı sunacak sosyal girişimciler yetiştirmek amacıyla gerçekleştirilen sosyal girişimcilik eğitimleri serisinin ilki Van'da tamamlandı. Ulusal ve uluslararası ödüllü sosyal girişimciler Rümeysa Ruken Polat ve Feridun Bişar tarafından 22-23 Ekim 2019 tarihlerinde 2 gün süreyle verilen eğitimin sonunda sosyal girişimci adaylarına DAKA Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray ve DAKA Planlama Programlama ve Koordinasyon Birim Başkanı Mehmet Emin Çakay tarafından katılım belgeleri verildi. Sertifika töreninde gençlerin bölge sorunlarına yönelik geliştirdiği sosyal girişim fikirlerini de dinleyen Güray, beşeri sermayenin geliştirilmesi misyonu kapsamında bölge gençlerini farklı eğitimler ve programlarla desteklemeye devam edeceklerini belirtti.

"İlk İşim Sosyal Girişim" sloganıyla gerçekleştirilen sosyal girişimcilik eğitimleri ile TRB2 Bölgesindeki gençlerin sosyal girişimciliği tüm yönleriyle kavrayıp kendi sosyal girişimlerini hayata geçirmeleri hedefleniyor. Sosyal girişimcilik atölyelerinde gençlere sosyal girişimcilik, sosyal sorumluluk, girişimcilik ile sosyal girişimcilik arasındaki farklar, sosyal inovasyon ve sosyal etki, sorun analizi ve yerel sosyal sorunlar, sosyal iş planı oluşturma ve sürdürülebilir gelir modeli geliştirme, sosyal finansman ve destek mekanizmaları konularında eğitimler veriliyor.

Eğitimler kapsamında katılımcıların 4-5 kişilik gruplar halinde kendi fikirlerini geliştirip sürdürülebilir bir iş modeline kavuşturmalarına katkı sağlanırken, aynı zamanda sosyal girişim fikri geliştiren her bir gruba mentörlük desteği veriliyor.

4 ilde duyurular yapılarak üniversite öğrencilerinden toplam 310 başvuru alınan program kapsamında Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Bitlis Eren Üniversitesi, Muş Alparslan Üniversitesi ve Hakkari Üniversitesi işbirliği ile üniversite öğrencileri için 2019 yılı içerisinde 4 ilde 8 eğitim gerçekleştirilmesi planlanıyor. Ayrıca; Van, Bitlis, Muş ve Hakkari il milli eğitim müdürlükleri işbirliğiyle 4 ilde seçilen okullarda lise öğrencilerine yönelik eğitimler de verilerek, toplamda 500 üniversite ve lise öğrencisine ulaşılması hedefleniyor.

Ekim ve kasım ayları içerisinde tamamlanması hedeflenen eğitimlerin sonunda 4 ilde geliştirilen sosyal girişim fikirleri, DAKA tarafından aralık ayı içerisinde düzenlenecek "Doğu Anadolu Sosyal Girişimcilik Zirvesi"nde sosyal girişimci adayı gençler tarafından davetlilere sunulacak. 2020 yılında da eğitim faaliyetlerine devam edilerek Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı (CMDP) kapsamında Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi ile birlikte yürütülen İnnovan Girişimcilik Merkezi Projesi hayata geçirildiğinde, eğitimler kurumsallaştırılarak sosyal girişimcilik ekosisteminin daha ileriye götürülmesi amaçlanıyor.

Kaynak: İHA