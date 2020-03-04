DAKA’dan drama eğitmen eğitimi

HAKKARİ (İHA) – Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) Hakkari Yatırım Ofisi, Hakkari Belediye Başkanlığı Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesindeki personel ve eğitmenlere yönelik yaratıcı drama eğitmen eğitimi verildi.

DAKA desteği ile Bursa'dan gelen Yaratıcı Drama Lideri Aylay Aktaş eğitmenliğinde verilen eğitime, eğitmenlerle birlikte birçok farklı kurum ve STK'lardan da katılımcılar katıldı. Hakkari Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından teknik destek olarak verilen projede, Hakkari Valisi ve Hakkari Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık'a bu tür etkili ve yararlı hizmet içi eğitimlere verdiği desteklerden dolayı teşekkür edildi.

Kaynak: İHA