Dakar Rallisi 2021 ne zaman başlıyor? Hangi kanalda izlenecek?

Kazanmak kadar tamamlamanın da çok zor olduğu Dakar Rallisi, 3 Ocak 2021 tarihinde koşulacak. Dünyanın en zorlu yarışı olarak değerlendirilen rallide son şampiyon ve Red Bull sporcusu Carlos Sainz'ın yanı sıra diğer Sebastien Loeb, Nasser El-Attiyah ve Stephane Peterhansel gibi isimler de mücadele edecek. Geçen sene olduğu gibi yine sadece Suudi Arabistan'da gerçekleştirilecek Dakar Rallisi, 12 etaptan oluşacak.

Dünyanın en zorlu ve tehlikeli yarışı olarak kabul edilen Dakar Rallisi, bu sene 43. kez düzenlenecek. Sporcuların kazanmak kadar tamamlamayı da hedefledikleri yarış, 3 Ocak 2021'de başlayacak. Her yıl olduğu gibi motosiklet, otomobil, kamyon ve ATV araçları olmak üzere 4 farklı klasmanda şampiyonların arandığı rallide son şampiyon ve Red Bull sporcusu Carlos Sainz'ın yanı sıra diğer Red Bull sporcuları Sebastien Loeb, Nasser El-Attiyah ve Stephane Peterhansel gibi isimler de mücadele edecek.

Dünyanın en zorlu yarışı, geçen sene olduğu gibi bu sene de Suudi Arabistan topraklarında gerçekleştirilecek. Startının Kızıl Deniz kıyısındaki Cidde'den verileceği Dakar Rallisi'nde araçlar biri özel almak üzere 12 etabı geride bırakmaya çalışacak. Dakar Rallisi, 15 Ocak 2021'de yine Cidde'de tamamlanacak.

HANGİ KANALDA İZLENECEK?

3 Ocak'ta başlayarak 15 Ocak'a kadar devam edecek olan Dakar Rallisi'ni Red Bull internet sitesi ve YouTube kanalları üzerinden takip edilebilecek.