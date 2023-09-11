Dakikalarca kalp masajı yapılan kuş hayata döndürüldü

Bitlis'in Tatvan ilçesinde bir binanın 7. katındaki balkon camına çarparak düşen kuş, bina sakinleri tarafından yapılan ilk yardım ve kalp masajı ile hayata geri döndürüldü.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Dakikalarca kalp masajı yapılan kuş hayata döndürüldü

Bitlis'in Tatvan ilçesinde bir binanın 7. katındaki balkon camına çarparak düşen kuş, bina sakinleri tarafından yapılan ilk yardım ve kalp masajı ile hayata geri döndürüldü.

Olay, Tatvan ilçesinin Saray Mahallesi Kazım Paşa Caddesi üzerindeki bir binanın önünde yaşandı. Gece saatlerinde yaşanan olayda, binanın en üst katında yer alan dairelerin balkonundaki camı fark edemeyen bir kuş, hızla cama çarparak 7. kattan beton zemine çakıldı. Binanın güvenlik kameralarına da yansıyan olayda, çarpmanın etkisiyle kontrolü kaybeden minik kuşun bina önünde sohbet eden bina sakinlerinin önüne düştüğü görülüyor. İlk şokunu atlatan bina sakinleri, yere çakıldıktan sonra kalbi duran kuşa hemen vakit kaybetmeden kalp masajı yapmaya başladı. Pes etmeden yaklaşık 3 dakika boyunca kalp masajını sürdüren bina sakinleri, uzun uğraşlar sonucunda minik kuşun duran kalbini yeniden çalıştırmayı başardı. Dakikalarca hareketsiz şekilde yerde yatan kuşun yapılan kalp masajı sonrası kendine gelmesi ve müdahale anı cep telefonuyla da kaydedilen görüntülere yansıdı. Yapılan ilk yardım ve kalp masajı ile yeniden hayata döndürülen kuşa daha sonra su içeren bina sakinleri, kuşun kendisine gelmesini sağladı. Yere çakılması sonucu kanatlarında ve ayaklarında yaralanmalar oluşan minik kuşa "Mucize" ismini veren bina sakinleri, tedavisini yaptırmak üzere kuşu koruma altına aldı.

"3 dakika boyunca kalp masajı yapıldı"

Olayın bina önünde yaşandığını belirten bina sakinlerinden Emrullah Tüzün, 7. kattan beton zemine çakılması sonucu kalbi duran minik kuşu yaptıkları kalp masajı sonucu yeniden hayata döndürmeyi başardıklarını söyledi. Olayın bir anda gerçekleştiğini, ilk başta balkondan bir şeyler düştüğünü düşündüklerini, ancak sonradan cama çarpan kuşun yere düştüğünü ve yerde can çekiştiğini fark ettiklerini anlatan Tüzün, "Yere düşmenin etsiyle can çekişen kuşun kalbinin durduğunu düşünüp hemen bina sakinleriyle kalp masajı yapmaya başladık. İlk başta hiç tepki vermedi, öleceğini düşündük. Ancak yaklaşık 3 dakika süren kalp masajından sonra küçük kuş yeniden nefes almaya başladı. Nefes aldıktan sonra yavaş yavaş kendine gelmeye başladı. Ardından su içirdik, suyla biraz yıkadık. Biraz daha toparladıktan sonra uçurmaya çalıştık ancak hareketleri kısıtlı tam anlamıyla uçamıyor. Çapma ve sonrasında yere çakılmanın etkisiyle kanat ve ayaklarında yaralanmalar oluştu. Vücudunda da hasar var mı bilemiyoruz. Bizler imkanlar dahilinde ilk müdahaleyi yaptık, bu gece onu misafir edip sabah hemen veterinere götüreceğiz. Kuşumuza böyle bir kurtuluştan sonra bina sakinleriyle "Mucize" ismini verdik. İnşallah kuşumuz en kısa sürede sağlığına kavuşup yeniden özgür hayatına kavuşacaktır diye temenni ediyoruz" şeklinde konuştu.

Dakikalarca kalp masajı yapılan kuş hayata döndürüldü

Dakikalarca kalp masajı yapılan kuş hayata döndürüldü

Dakikalarca kalp masajı yapılan kuş hayata döndürüldü

Dakikalarca kalp masajı yapılan kuş hayata döndürüldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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