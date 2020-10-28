Dakikalarca kalp masajı yaptılar! Sokak ortasında yere yığıldı, hastanede öldü

Olay, dün saat: 13.20 sularında Kocaeli’nin İzmit ilçesi Karabaş Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde gerçekleşti.

Alınan bilgiye göre, Sabri Yılmaz isimli vatandaş (67) kaldırımda yürürken tökezlemeye başladı. Bölge esnafı tarafından düşmek üzereyken tutulan Yılmaz, fenalaşarak yere yığıldı. Esnafın haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kalbinin durduğu belirlenen yaşlı adama dakikalarca kalp masajı yaptı. İki kez duran kalbi çalıştırılan şahıs, ambulansla Umuttepe Eğitim, Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan şahıs tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Hastanedeki işlemleri sonrası yakınlarına teslim edilen Sabri Yılmaz'ın cenazesi, memleketi Niğde'nin Ovacık köyünde toprağa verildi.