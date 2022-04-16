Daktilograf Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Daktilograf görev tanımı nedir, Daktilograf ne iş yapar, Daktilograf olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Daktilograf mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Daktilograf Tanımı;

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Daktilograf Maaşı Ne Kadar? 2022 Daktilograf Maaşları

Daktilograf maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Daktilograf maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Daktilograf iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

4131.01

Meslek Adı :

Daktilograf

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Büro Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Genel Büro Elemanları İle Klavye Kullanan Büro Elemanları

Meslek Grubu :

Klavye Kullanan Operatörler

Meslek Birim Grubu :

Daktilograflar Ve Kelime İşlem Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

-Kağıt veya diğer malzeme üzerine daktilo makinesinde yazı yazan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Daktilograf işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Yazılar ve diğer yazılı dokümanları, dikte makinesi veya diğer kaynaklardan alınan kayıtları incelemek, yazım hatası varsa düzelttirmek,

b) Yazılacak yazının özelliğine göre kağıt veya malzemeyi seçmek, daktilo makinesine takmak ve düzgün takılmayan kağıtları gevşetme mandalına çekerek düzeltmek,

c) Marj, şerit ve satır aralığı ayarını yapmak,

d) Yazılacak yazı metninin veya müsvetteyi gözleriyle takip etmek,

e) Parmak uçlarıyla tuşlara basarak yazışma tekniğine uygun olarak yazıyı yazmak,

f) Yazım işi bitiminde, yazıyı daktilo makinesinden çıkarmak,

g) Yazıyı aslı veya müsvettesiyle karşılaştırmak,

h) Yazıdaki hata ve eksiklikleri belirlemek ve giderilmesini sağlamak,

i) Kontrolü biten yazının ilgili kişi veya servise gönderilmesini temin etmek,

j) Daktilo makinesinin bakım ve temizliğini yapmak,

k) Teksir işleri için gerekli mumlu kağıtları makinede yazmak,

l) Büro işlerini yapabilir,

m) Yazılan materyal veya makineye göre düzenleme yapabilir, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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