Dal Varesanovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dal Varesanovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dal Varesanovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dal Varesanovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dal Varesanovic 23 Mayıs 2001 tarihinde Wien şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Bosna-Hersek,Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Dal Varešanović şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dal Varesanovic Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Dal Varesanovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Sarajevo futbol takımında oynamaktadır. FK Sarajevo takımına 31 Ekim 2020 tarihinde katılmıştır. Dal Varesanovic'nin FK Sarajevo ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Dal Varesanovic Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/dal_varesanovic/

Dal Varesanovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dal Varesanovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dal Varesanovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dal Varesanovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

17 Mayıs 2013 yılında Din. Zagreb Jgd

26 Şubat 2016 yılında Sarajevo U17

1 Temmuz 2017 yılında Liverpool U18

1 Temmuz 2019 yılında Liverpool U23

31 Ekim 2020 yılında FK Sarajevo

Dal Varesanovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dal Varesanovic şuan FK Sarajevo takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dal Varesanovic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

- FK Sarajevo

Bosna-Hersek U19 takımında 8 numaralı formasıyla 4 Haziran 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 2 gol atmıştır.

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