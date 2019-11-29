Dalaman Belediye Başkanı Karakuş müjdelerle geldi

Dalaman Belediye Başkanımız Muhammet Karakuş, Ankara'da bir dizi temaslarda bulunarak çeşitli projelerin onaylandığını açıkladı.

Dalaman Belediye Başkanı Muhammet Karakuş "Ankara'da geçirdiğimiz süre boyunca hem TBMM koridorlarında hem Bakanlıklarda İlçemiz adına güzel ve hayırlı sonuçlar aldık'dedi.

Karakuş "Kayacık Sahili rekreasyon alanı ve Balıkçı barınağı projemiz onaylandı. 2 adet Kazıcı yükleyici iş makinesi Belediyemize hibe edildi son olarak Dalaman Hükümet konağı projemiz 2020 yılı yatırım bütçesini alındı. İlçemize hayırlı olsun. Hükümet konağı projemizin kısa sürede hayata geçirilmesi için verdikleri desteklerden dolayı İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'ya ve Milletvekillerimiz M. Yavuz Demir bey, Yelda Erol Gökcan Hanıma hem şahsım hemde hemşerilerimiz adına teşekkür ederim" dedi.

Kaynak: İHA