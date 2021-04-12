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Dalaman’da ahılda yangın çıktı

Muğla'nın Dalaman ilçesinde bilinmeyen bir sebeple ahılda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Dalaman’da ahılda yangın çıktı

Edinilen bilgiye göre; Gürkoy Mahallesinde Bayram Uysal'a ait ahılda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Dalaman Grup Amirliği ekipleri yangına müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yandın söndürüldü. Yangında ahılda bulunan hayvanların zarar görmediği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Dalaman’da ahılda yangın çıktı

Dalaman’da ahılda yangın çıktı

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