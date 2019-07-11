Dalaman'da orman yangını (6)

17 SAAT SONRA KONTROL ALTINA ALINDI

Muğla'nın Dalaman ilçesinde dün saat 15.00 sıralarında çıkan ve geniş bir alana yayılan orman yangını, bugün saat 08.00 sıralarında, yaklaşık 17 saat sonra kontrol altına alındı.

İlçeye gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yangının kontrol altına alındığını, söndürme çalışmalarının devam ettiğini açıkladı. Pakdemirli, yangının 350 hektarlık alanda etkili olduğunu belirtti.

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DHA