Dalaman’da silahlı kavga; 1 ölü, 1 yaralı

Muğla'nın Dalaman ilçesinde, lunaparkta meydana gelen silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre; Merkez Mahallesindeki lunaparkta saat 21:30 civarında silahlı kavga meydana geldi. Kavgada yabancı uyruklu Abdülcabbar Hüseyin (23) ve Fırat Urgan (33) bilinmeyen bir nedenle kavga ettikleri O.K. tarafından silahla vurularak yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine emniyet ve 112 ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından yaralılar Dalaman Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Abdülcabbar Hüseyin tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralı Fırat Urgan ise yapılan ilk müdahalenin ardından Fethiye Devlet Hastanesine sevk edildi.

Olayda silah kullandığı iddia edilen O.K., Dalaman İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.

Kaynak: İHA