Dalberson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dalberson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dalberson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dalberson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dalberson 13 Ocak 1997 tarihinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Dalberson Ferreira do Amaral şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dalberson Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Dalberson, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Centro Sportivo Alagoano (AL) futbol takımında oynamaktadır. Centro Sportivo Alagoano (AL) takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Dalberson'nin Centro Sportivo Alagoano (AL) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Dalberson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dalberson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Dalberson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dalberson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Joinville-SC

5 Şubat 2021 yılında Brusque-SC

7 Temmuz 2021 yılında Famalicão

1 Ocak 2023 yılında CSA

Dalberson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dalberson şuan Centro Sportivo Alagoano (AL) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.