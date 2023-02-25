Dalei Wang kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dalei Wang Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dalei Wang adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dalei Wang Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dalei Wang 10 Ocak 1989 tarihinde Dalian şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 王大雷 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dalei Wang Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Dalei Wang, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Shandong Taishan futbol takımında oynamaktadır. Shandong Taishan takımına 2 Ocak 2014 tarihinde katılmıştır. Dalei Wang'nin Shandong Taishan ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Dalei Wang Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/wangdalei_23

Dalei Wang Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dalei Wang isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 325 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 850 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dalei Wang Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dalei Wang futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2006 yılında SH United

1 Ocak 2007 yılında SH Shenhua

2 Ocak 2014 yılında SD Luneng

Dalei Wang Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dalei Wang şuan Shandong Taishan takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dalei Wang Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Dalian Tielu (2003-2005)

Çin takımında 23 numaralı formasıyla 6 Eylül 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 27 maçta 0 gol atmıştır.

Çin U23 takımında 1 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Çin U19 takımında 1 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 0 gol atmıştır.

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