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Dalfidan ne demek, TDK'ya göre Dalfidan kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Dalfidan kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Dalfidan ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Dalfidan nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Dalfidan kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Dalfidan ne demek, TDK'ya göre Dalfidan kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Dalfidan ne demek? Dalfidan TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi dalfidan kelimesi. Peki dalfidan ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre dalfidan nedir, dalfidan kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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DALFİDAN NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Dalfidan kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre dalfidan kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Taze ve yeni fidan

DALFİDAN KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- dalfidan boylu

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