Dalgı ne demek, TDK'ya göre Dalgı kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Dalgı ne demek? Dalgı TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi dalgı kelimesi. Peki dalgı ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre dalgı nedir, dalgı kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

DALGI NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Dalgı kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre dalgı kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Aymazlık

