Dalgıçlık eğitimi alan Muğlalı çift denizin 40 metre derinliğinde Türk bayrağı açtı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde yaşayan Aziz ve Buse Zehir, çifti Antalya'nın Alanya ilçesinde deniz altında Türk bayrağı açtılar.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde bir belediyede çalışan Aziz Zehir ile öğretmen olan eşi Buse Zehir, merak ettikleri deniz dibindeki yaşamı incelemek için dalgıçlık eğitimi aldı. Eğitimleri tamamlayan çift, birlikte denizin dibine 40 metre dalarak Türk bayrağı açtı. Çocukluk hayallerini gerçekleştirdiklerini belirten Zehir Çifti, "Yeryüzü kadar deniz dibi de oldukça ilginç ve muhteşem. Stres atmak isteyen herkesi denizin dibini görmeye davet ediyoruz" diye konuştular.

Türkiye'de denize en fazla kıyısı olan şehirlerin başında yer alan Muğla'da yaşamalarına rağmen mavi vatan denizin dibine çok merak ettiklerini belirten Buse Zehir, "Çocukluğumdan beri denizin dibindeki yaşama merakım vardı. En büyük hayalim de derinlere dalmaktı. Evlendiğimde bunu eşimle paylaştım. Birlikte dalma kursu aldık. Kursumuzu başarı ile tamamlayıp hayalimizi gerçekleştirdik" dedi.

Bu yıl yaz tatillerini Antalya'nın Alanya ilçesine dalgıçlık kursu alarak değerlendirdiklerini belirten Aziz Zehir ise "Eşimin denizlerin dibini çok merak ediyordu. Çocukluktan beri bu yönde hevesi olduğunu belirtince birlikte kursa gittik. Kurs sonunda şanlı Türk Bayrağımızı denizin 40 metre derinliklerinde eşim ile birlikte açıp bizim için bu güne kadar en anlamlı olan hatıra fotoğrafını çektirdik" diye konuştu.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)