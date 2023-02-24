Dalibor Drakulic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dalibor Drakulic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dalibor Drakulic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dalibor Drakulic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dalibor Drakulic 21 Ağustos 2001 tarihinde doğmuştur. Sırbistan,Bosna-Hersek uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dalibor Drakulic Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Dalibor Drakulic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Jedinstvo Bihac futbol takımında oynamaktadır. NK Jedinstvo Bihac takımına 15 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Dalibor Drakulic'nin NK Jedinstvo Bihac ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Dalibor Drakulic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dalibor Drakulic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dalibor Drakulic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dalibor Drakulic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2020 yılında Drina Zvornik

8 Temmuz 2021 yılında Sloboda Tuzla

13 Ağustos 2021 yılında TOSK Tesanj

22 Temmuz 2022 yılında Tekstilac

15 Ağustos 2022 yılında J. Bihac

Dalibor Drakulic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dalibor Drakulic şuan NK Jedinstvo Bihac takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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