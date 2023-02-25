Dalibor Markovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dalibor Markovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dalibor Markovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dalibor Markovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dalibor Markovic 17 Ocak 2002 tarihinde doğmuştur. Avustralya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dalibor Markovic Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini The Pitch management yapmaktadır. Dalibor Markovic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kulüpsüz futbol takımında oynamaktadır. Kulüpsüz takımına 20 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Dalibor Markovic'nin Kulüpsüz ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Dalibor Markovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dalibor Markovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dalibor Markovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dalibor Markovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

11 Nisan 2021 yılında Western United

20 Ocak 2023 yılında Kulüpsüz

Dalibor Markovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dalibor Markovic şuan Kulüpsüz takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

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