Dalibor Radujko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dalibor Radujko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Dalibor Radujko kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Dalibor Radujko ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Dalibor Radujko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dalibor Radujko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dalibor Radujko adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dalibor Radujko Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dalibor Radujko 17 Haziran 1985 tarihinde Koper şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Slovenya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dalibor Radujko Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Dalibor Radujko, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SC Kriens futbol takımında oynamaktadır. SC Kriens takımına 7 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Dalibor Radujko'nin SC Kriens ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Dalibor Radujkoboyu ve yaşı kaç

Dalibor Radujko Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dalibor Radujko isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Dalibor Radujko Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dalibor Radujko futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında NK Bonifika

30 Haziran 2008 yılında FC Koper

1 Ağu 2010 yılında NK Olimpija

28 Ağu 2012 yılında Rudar Velenje

1 Temmuz 2015 yılında FC Koper

19 Temmuz 2016 yılında Monopoli

6 Ocak 2017 yılında Vigontina

1 Temmuz 2017 yılında Kras Repen

5 Mart 2021 yılında Cjarlins Muzane

1 Ağu 2021 yılında Kras Repen

7 Eylül 2022 yılında SC Kriens

Dalibor Radujko kimdir

Dalibor Radujko Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dalibor Radujko şuan SC Kriens takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

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Dalibor Radujko nereli

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